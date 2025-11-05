Logo
С начала года экспорт винодельческой продукции Кубани составил 1,7 млн долларов

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С начала текущего года кубанские виноделы экспортировали более 1 тыс. т продукции. 

Как сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, экспорт винодельческой продукции принес порядка 1,7 млн долларов. 

«Сравнимый объем был экспортирован и в прошлом году в сопоставимом периоде, так что можно говорить о том, что экспорт вин стабилен и не подвержен экономическому давлению извне», — отметил Коробка. 

По его словам, наибольшие суммы господдержки планируют выделить в том числе на закладку виноградников в 2026 году, сообщает «РБК Краснодар». 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», объем государственной поддержки виноградарства и виноделия на Кубани вырос с 750 млн в 2020 году до 1,3 млрд рублей в 2025 году.

За пять лет сумма прямых инвестиций в бизнес составила 14 млрд рублей. 

Читайте также: кубанские депутаты внесли в Госдуму законопроект о развитии винного туризма.

