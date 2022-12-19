Контакт с миром подземелья: спелеолог рассказал о находках в пещерах Краснодарского края

Спелеолог, кандидат географических наук Андрей Остапенко рассказал, что чаще всего в пещеры ходит за внутренними ощущениями, но иногда это сопровождается открытиями.

«Мы [спелеологи] наслаждаемся ощущением контакта с миром подземелья, с обстановкой. Есть и спортсмены, которые любят преодолевать себя. И это часто сопровождается какими-либо научными открытиями. Как минимум обнаруживаются новые пространства, которые еще не были никому известны», — рассказывает Остапенко.

По словам ученого, все сужения, воды, вертикали и прочие факторы в пещерах нужно обязательно снять, записать и перенести на карту. Однако передавать данные спелеологи не спешат, иначе туристы и представители турбизнеса могут помешать развитию естественной среды. Например, недавно в Лагонаках открыли новую пещеру, в которой обитают краснокнижные летучие мыши. Там же специалисты нашли следы пребывания медведей. Но координаты места знают только спелеологи.

«Если пещера интересная, обладает какими-либо красотами, то туда могут прийти люди, на стенах написать что-нибудь, сувениров набрать, костер разжечь и так далее», — отмечает ученый.

В пещерах специалисты часто находят сталактиты и сталагмиты, натечные образования, ледяные фигуры, псевдосталактиты. Также в Большой Фанагорийской пещере за последние годы нашли несколько новых видов беспозвоночных. Кроме того, обнаруживают спелеологи в пещерах и следы жизни людей — куски керамики, кремниевые отщепы, кухонные остатки.

«На горе Большой Тхач находили палеолитическую стоянку, сообщили об этом ученому из Санкт-Петербурга, из института материальной культуры. Он подтвердил находку. В Мостовском районе в пещере найдены древние плотины: наши предки для решения проблем с водой сделали в глине дамбы высотой до полуметра, создали искусственные запруды», — рассказывает ученый.

Пещеры активно использовали в средневековье, а также во время Кавказкой и Гражданской войн. Партизанские отряды скрывались в гроте Барибана на горе Алек в Сочи.

«Там стабильная температура, соответствующая среднегодовой на поверхности. То есть зимой, когда на улице мороз, комфортнее в пещере, где температура выше нуля», — цитируют Андрея Остапенко «АиФ-Юг».

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