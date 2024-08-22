Консультационный центр Краснодара провел собеседования с молодежью Африки

Собеседования с молодыми жителям Марокко и Алжира по видеосвязи прошли в Краснодарском консультационном центре по работе с иностранными студентами.

В мероприятии приняли участие гендиректор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов, проректор КубГТУ Наталья Беликов, начальник подготовительного отделения для иностранных граждан КубГТУ Буханиф Иссам.

Видеособеседования состоялись в рамках проведения совместного социального проекта «Консультационный центр по работе с иностранными студентами» реализуемого Фондом развития Краснодарского края и Кубанским государственным технологическим университетом при поддержке Грантов Губернатора Кубани, Совета при Губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека и Ассоциации юристов России.

Участники встречи обсудили возможность прохождения обучения в Краснодаре, соблюдения российского законодательства, участия иностранцев в спортивных и творческих мероприятиях, а также помощ в социализации и адаптации зарубежных гостей в России в рамках укрепления международных гуманитарных отношений.

Стороны отметили важность проведения системной консультационной работы с иностранными студентами, вовлечению их в образовательные, социальные, культурно-гуманитарные и экономические проекты в целях обеспечения безопасности, профилактики возможных правонарушений, соблюдения требований российского законодательства, развития межнациональных отношений, народной дипломатии и укрепления сотрудничества между странами.

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