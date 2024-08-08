Иранская делегация посетила Краснодар для укрепления сотрудничества с Кубанью

На встрече стороны обсудили развитие торговли и создание совместных экономических проектов между Краснодарским краем и Республикой Иран.

Официальные встречи для заключения конкретных договоров хотят провести уже в октябре этого года.

«Здесь у нас есть возможность уже не просто познакомиться, а на месте, на конкретных предприятиях определить и показать, в чем мы будем полезными друг другу», ― отметил замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель.

«На переговорах с господином Руппелем договорились, мы уже заключаем разные контракты в исполнительном виде», ― рассказал заместитель президента СЭЗ «Кешм» по вопросам культуры, социальным делам и туризму Идрис Рамоз.

Краснодарский край будет сотрудничать со свободной экономической зоной Ирана ― островом Кешм. Партнерство планируется в сферах нефтедобычи, образования, медицины и туризма. Визит иранской делегации ответный. В прошлом году представители Кубани посетили республику, чтобы заключить договоры о поставках продукции в Иран. В Краснодаре для гостей организовали культурную программу: посещение музея и футбольного матча.

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