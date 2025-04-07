Конный клуб открылся после ремонта при поддержке ГК «Лендекс» в Тихорецке

Кубок главы и атамана района по конному спорту прошел в Тихорецке. Площадкой стал открывшийся после ребрендинга конноспортивный клуб. Его работники считают, что это не только новая эра для верховой езды, но и значимое событие для всего края. Возрождение клуба привлечет больше людей к этому виду спорта.

Стук копыт и счастливые лица людей — в конном клубе «Фрейм» началась новая эра развития. Тренер клуба Виктор Марков в своей профессии около 45 лет. Конный спорт для него целая жизнь. Со своими учениками проводит регулярные занятия.

«Тренировки у нас проходят по расписанию, утвержденному нашим директором, поэтому на каждую группу есть определенные часы. Две тренировки в один день, разные группы тренируются», — сказал тренер-преподаватель краевой школы олимпийского резерва по конному спорту Виктор Марков.

Члены клуба считают обновление площадки важным событием и для всего края. Это возможность стать лидирующим регионом в конном спорте. Возрождение клуба поднимет популярность верховой езды. Изменения произошли благодаря новому владельцу: группе компаний «Лендекс».

«Для компании «Лендекс» поддержка спорта, в том числе конного, сложного вида спорта является важным элементом развития культуры, именно кубанской культуры, казачьей культуры. Мне кажется, что конный спорт вообще заложен в нашем ДНК, в нашей крови, потому что мы выросли и растем на кубанской земле», — отметил президент ГК «Лендекс» Даниил Бражниченко.

Меньше чем за год компания уже заменила покрытие манежа, на котором проходят тренировки, провела ремонт и благоустроила территорию. А для лошадей создают лучшие условия. Совсем скоро компания купит еще нескольких жеребят. На открытии прошли соревнования по конкуру.

Соревнования на кубок главы Тихорецкого района и атамана только начало. Впереди у компании глобальные планы. Клуб планирует стать площадкой для региональных и всероссийских соревнований по конкуру, выездке и другим дисциплинам. И это еще не все. По соседству собираются построить целый жилой комплекс на площади в 30 га.

«Конноспортивный клуб у нас будет точкой опоры, точкой притяжения к жилому комплексу, чтобы жители могли наслаждаться утренними прогулками на территории конноспортивного клуба, так как он будет в общем доступе. Люди всегда могут прогуляться», — рассказал вице-президент по девелопменту ГК «Лендекс» Виктория Морозова.

Самое главное — создать доступную среду для всех. Чтобы каждый человек мог познакомиться ближе с традиционным кубанским спортом.

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