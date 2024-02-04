Конкурс «Воспитатель года Кубани» пройдет в Северском районе

Очный этап конкурса стартует 5 февраля в Северском районе.

Из 300 полуфиналистов на краевой этап попали 44 воспитателя. В первый день очного этапа участницы пройдут жеребьевку для конкурсных заданий «Педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми».

После этого 7 февраля подведут итоги заочного и первого тура очного этапа и выберут 15 лауреатов, которые пройдут задание «Мастерская педагога». По итогам этого задания определят пятерых воспитателей, который пройдут в заключительное испытание «Педагогические дебаты».

Победителей объявят 9 февраля в Афипском доме культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2023 году в профессиональном конкурсе воспитателей победила Екатерина Красноярова из Северского района. Она работает педагогом-дефектологом в детсаду № 4 станицы Северской.