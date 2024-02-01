Конкурс региональной журналистики имени Бориса Максудова стартовал на Кубани

К участию приглашаются представители печатных, телевизионных, радио и интернет-СМИ со всей России. Заявки принимаются с 1 февраля по 31 марта 2024 года.

Темами конкурса стали СВО, жизнь регионов в условиях СВО, развитие новых территорий, их восстановление, создание условий для мирной жизни. А также волонтерское движение, помощь фронту и тылу. Награждение победителей пройдет на Форуме кубанской журналистики в Сочи в начале мая.

Творческий конкурс учрежден в память о корреспонденте ВГТРК Борисе Максудове, погибшем 23 ноября прошлого года в Запорожской области. Предложение учредить конкурс озвучили 15 декабря на встрече главы Кубани Вениамина Кондратьева с журналистами. Губернатор поддержал инициативу и подчеркнул важность сохранения памяти о Борисе Максудове.

В жюри директор филиала ВГТРК ГТРК «Луганск» Николай Долгачев, замгенерального директора ВГТРК по радиовещанию Андрей Медведев, спецкор ИД «Комсомольская правда» Александр Коц. Также в жюри представители СМИ Кубани, Воронежской, Ростовской областей, Крыма, председатели региональных отделений СЖР.

Жюри в направлении «Печатные и интернет-СМИ» возглавил секретарь СЖР Владимир Касютин. В направлении «Телевидение и радио» — Александр Малькевич, первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета ОП РФ по развитию новых регионов. В направлении «Фотожурналистика» — специальный фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев.

«Рассчитываем, что премия станет ежегодной творческой площадкой и объединит региональных журналистов со всей России. Будем рады участию коллег из новых территорий. Именно они находятся в гуще событий, чаще бывают в зоне спецоперации. Видят происходящее своими глазами и, что называется, на себе испытывают все сложности и трудности работы в условиях СВО. Мы готовы оказать любое содействие в организации конкурса», — сказала глава Департамента информационной политики Кубани Галина Жукова.

«Состав жюри сформирован так, чтобы в его работе приняли участие представители федеральных, региональных и районных СМИ. Как нам кажется, это позволит подойти к оценке творческих работ максимально объективно», — отметила председатель Союза журналистов Кубани Диана Горбань.

Организатором конкурса выступает Союз журналистов Кубани при поддержке Департамента информполитики края, сообщает пресс-служба Союза журналистов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», военкор Борис Максудов погиб в результате ранения при атаке беспилотника.