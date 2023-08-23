Конкурс на проект въездной стелы в Красную Поляну пройдет в Сочи

Знак, который сейчас здесь установлен, был смонтирован 16 лет назад.

При подготовке технического задания организовали анкетирование, встречи с жителями поселка, а также провели сбор исторической информации. Это нужно для сохранения идентичности поселка.

«По поручению главы города Алексея Копайгородского все предложения населения учитываются и лягут в основу проектирования визитной карточки поселка — въездного знака», — цитирует директора департамента архитектуры иградостроительства администрации города Дмитрия Литвинца пресс-служба администрации Сочи.

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