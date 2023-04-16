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Конкурс «Директора школы Кубани» стартует с 17 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/konkurs-direktora-shkoly-kubani-startuet-s-17-aprelya
Конкурс «Директора школы Кубани» стартует с 17 апреля
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За звание лучшего директора будут соревноваться 44 участника их всех городов и районов Краснодарского края.

Очный этап конкурса стартует с 17 апреля. В ходе заочного этапа участники ответили на вопросы теста по основным направлениям деятельности и представили видеоролики «Я — директор», в которых поделились профессиональным опытом и достижениями.

В туре «Директор-аналитик» конкурсанты представят публичное выступление и свое решение управленческой ситуации. Также им предстоит обсудить актуальные вопросы образования со студентами педвузов.

По итогам определят пять финалистов, которые пройдут в заключительный тур «Директор-стратег». В рамках заключительного тура участники разработают проекты, организуют мастер-классы для коллег и примут участие в пресс-конференции.

Победителя объявят 21 апреля. Он представит Краснодарский край на Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России».

Краевой профессиональный конкурс «Директор школы Кубани» проведут в 14-й раз. За это время в нем приняли участие порядка 800 человек.

Конкурс вошел в региональный план мероприятий Года педагога и наставника, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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