Конкурентоспособность кубанских предприятий обсудили в Краснодаре

Заседание Совета по развитию предпринимательства провел вице-губернатор Александр Руппель. Участники обсудили вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения деловой среды, развитие инноваций и повышение квалификации кадров.

Особое внимание уделили изменениям в федеральном законодательстве. Они касаются особенностей уплаты налогов, а также стимулирования предпринимательства.

«Наша задача — посмотреть на региональном уровне, как мы можем найти баланс между и повышением налогов, и упрощением регионального законодательства, которое позволит высвободить какие-то средства у субъектов малого и среднего предпринимательства», — подчеркнул заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Кроме того, члены совета рассмотрели меры по преодолению кадровых проблем, улучшению ситуации на рынке труда и привлечению квалифицированных работников в регион.

Читайте также: в Краснодарском крае продолжат действовать все меры поддержки бизнеса.

Подпишись, здесь всегда интересно.