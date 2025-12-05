Кондратьев: на Кубани продолжат действовать все меры поддержки бизнеса

В ходе «Прямой линии» губернатора, которая состоялась 5 декабря, речь в том числе шла об индустриальном развитии региона, строительстве промпарков и льготных займах для производителей.

Бизнесмен из Краснодара поинтересовался, могут ли начинающие представители малого бизнеса стать резидентами промышленных парков края.

Отвечая на вопрос, глава региона отметил, что стать резидентом индустриального, IT или промпарка может любой предприниматель. Для участников разработана система преференций, которая помогает бизнесу укрепить и расширить свое производство.

«Сегодня развитие промышленности в крае очень серьезное, хоть это и не традиционная наша сфера экономики. Предприятия осваивают на Кубани микроэлектронику и другие направления, потому что наш регион привлекательный для инвесторов, безопасный и лояльный для бизнеса», — сказал Вениамин Кондратьев.

В рамках «Прямой линии» также поступили вопросы о мерах поддержки бизнеса на Кубани. Губернатор подчеркнул, что в регионе не отменили ни одну меру поддержки.

В частности предприниматели могут получить займы под минимальные проценты.

«В отличие от банков мы деньги не продаем, а зарабатываем на другом. На возрождении и модернизации производств, на расширении ассортимента промышленной продукции, которую выпускаем», — отметил глава региона.

По итогам 2024 года объем отгрузки товаров в промышленности составил 648 млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что это не предел. Для этого в регионе делают все для того, чтобы меры поддержки продолжали действовать, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: аграрии из пострадавших от засухи районов получат компенсации за покупку семян.

Подпишись, здесь всегда интересно.