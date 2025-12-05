Аграрии из пострадавших от засухи районов получат компенсации за покупку семян

Житель станицы Ленинградской поднял вопрос о поддержке сельхозпроизводителей во время «Прямой линии» с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

В ответ губернатор отметил, что, несмотря на засуху, аграрии собрали достойный урожай и заслуживают помощи. Власти региона планируют компенсировать часть затрат на семена для осеннего посева зерновых.

«Благодарен всем, кто трудится в агропромышленном комплексе. Это самоотверженная работа, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать наших аграриев», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Андрей Коробка добавил, что от засухи пострадало более 1 млн га. Компенсация затрат на семена станет значительной поддержкой для фермеров. При возможности помощь может распространиться и на удобрения, а также дизельное топливо.

В текущем году кубанские аграрии собрали 11,2 млн т зерновых и зернобобовых культур, более 980 тыс. т масличных, включая 680 тыс. т подсолнечника. Урожай риса составил более 830 тыс. т, а сахарной свеклы — 6,6 млн т. Произведено свыше 1 млн т сахара. Впервые в истории региона собрано 313 тыс. т винограда. Совокупная поддержка агропромышленного комплекса края достигла 15,8 млрд рублей. Из этой суммы 388 млн рублей выделено в виде субсидий для хозяйств, пострадавших от засухи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани по 6 рублей за кг молока доплатят фермерам, пострадавшим от засухи.

Подпишись, здесь всегда интересно.