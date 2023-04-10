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Конфискованный в Анапе лев Тигран покинет Старооскольский зоопарк в Белгородской области

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/konfiskovannyj-v-anape-lev-tigran-pokinet-starooskolskij-zoopark-v-belgorodskoj-oblasti
Видео канала «Кубань 24»

В декабре прошлого года хищника изъяли у хозяев и передали в Старооскольский зоопарк Белгородской области. Сообщалось, что там он прошел карантин, присоединился к львиному прайду, получал усиленное питание и витамины.

Однако Российское объединение «Союз зоопарков и аквариумов» приняло решение перевести Тиграна в другой город. Скоро лев отправится в дорогу.

Местные власти пообещали следить за жизнью хищника. Куда именно перевезут Тиграна — пока не сообщается.

Как писал ранее интернет-портал «Кубань 24», конфискованного в Анапе льва Тиграна направят в зоопарк Белгородской области.

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