Конфискованный в Анапе лев Тигран покинет Старооскольский зоопарк в Белгородской области
Общество
10.04.2023 10:59
В декабре прошлого года хищника изъяли у хозяев и передали в Старооскольский зоопарк Белгородской области. Сообщалось, что там он прошел карантин, присоединился к львиному прайду, получал усиленное питание и витамины.
Однако Российское объединение «Союз зоопарков и аквариумов» приняло решение перевести Тиграна в другой город. Скоро лев отправится в дорогу.
Местные власти пообещали следить за жизнью хищника. Куда именно перевезут Тиграна — пока не сообщается.
Как писал ранее интернет-портал «Кубань 24», конфискованного в Анапе льва Тиграна направят в зоопарк Белгородской области.
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