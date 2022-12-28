Конфискованного в Анапе льва Тиграна направят в зоопарк Белгородской области

Лев Тигран содержался на курорте в выставочном комплексе «Планета Океан» в ненадлежащих условиях. За это Анапский мировой суд конфисковал у организации льва и назначил юрлицу штраф в 500 тыс. рублей.

У владельца льва Тиграна не было соответствующей лицензии на данный вид деятельности и документов, разрешающих содержать животное в искусственно созданной среде обитания и полувольных условиях.

Льва у выставочного комплекса «Планета Океан» конфисковали 27 декабря под контролем сотрудников Росприроднадзора. Животное передадут для дальнейшего содержания в «Старооскольский зоопарк», который расположен в Белгородской области.

Африканские львы попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, сообщает пресс-служба ЮМУ Росприроднадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Анапы обеспокоились судьбой льва, рычащего в клетке в центре города. После обращения жителей на место выехала межведомственная комиссия, в которую вошли ветеринар и сотрудники управлений по курортам, туризму и сельскому хозяйству.