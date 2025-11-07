Конфискованная компания Коломойского* подала иск о взыскании активов на Кубани

Речь идет о газодобывающей компании «Южгазэнерджи», ранее принадлежавшей украинскому олигарху Игорю Коломойскому* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Предприятие подало в арбитражный суд Краснодарского края иск против бывшего сотрудника Андрея Симашкевича и индивидуального предпринимателя Игоря Кузина. Третьей стороной в процессе выступает Генеральная прокуратура России. Суть требований в судебных документах не раскрывается.

Газодобывающая компания инициировала в судах Краснодарского края и Адыгеи шесть разбирательств о взыскании ущерба с бывших руководителей и сотрудников предприятия. Один из крупнейших исков касается экс-директора Юлии Сидоренко и бывшего сотрудника Андрея Симашкевича — с них намерены взыскать 271 млн рублей, выданных в качестве займов.

Имущество Симашкевича находится под арестом, что создало проблемы для предпринимателя Кузина. Последний утверждает, что в прошлом году приобрел у Симашкевича жилую недвижимость в центре Краснодара стоимостью 31 млн рублей, однако обеспечительные меры препятствуют оформлению права собственности.

Попытка Кузина добиться снятия ареста оказалась безуспешной. Судебная инстанция мотивировала отказ тем, что займы в «Южгазэнерджи» и покупка недвижимости Симашкевичем происходили в то время, когда Генпрокуратура уже инициировала процедуру изъятия компании в государственную собственность.

«Южгазэнерджи» специализируется на добыче природного газа и газового конденсата в Кошехабльском районе Адыгеи, пишет «Ъ».

