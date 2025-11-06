Управляющая компания цементных заводов в Новороссийске заплатит 700 млн штрафа

Иск в суд к крупнейшему производителю цемента в Южном федеральном округе подала Федеральная антимонопольная служба.

ФАС провела анализ и выяснила, что темпы роста цен на цемент в 2023 году в ЮФО превысили показатели 2022 года, а рентабельность в 2023 году увеличилась в два раза по сравнению с предыдущим годом. При этом экономических факторов, обосновывающих рост цен на цемент, не было.

По результатам исследования, ведомство признало группу лиц управляющей компании «Газметаллпроект» виновной в злоупотреблении доминирующим положением. Под контролем организации находятся ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод», производящие цемент в Новороссийске.

Федеральная антимонопольная служба наложила на управляющую компанию оборотный штраф в размере 696 млн 554 тыс. 700 рублей 42 копейки.

Группа лиц обжаловала решение, предписание и постановление о наложении штрафа, но Арбитражный суд города Москвы признал их законными, сообщает пресс-служба ФАС России.

Читайте также: ФАС выявила картель компаний, занимающихся планировкой зеленых зон в Краснодаре. Антимонопольное ведомство раскрыло картельный сговор между подрядчиками, которые участвовали в открытом конкурсе для нужд МКУ «Центр озеленения и экологии».

Подпишись, здесь всегда интересно.