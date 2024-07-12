Кондратьев: за два года для курортных городов купили 240 автобусов на метане

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор компании «Газпром газомоторное топливо» Сергей Комиссаров 12 июля обсудили вопросы развития газомоторной инфраструктуры на Кубани.

Глава региона отметил, что Кубань — курортный и аграрный регион, крайне важно сохранить экологию.

«В прошлом году край посетили более 18 миллионов туристов. Треть из них приехала на автомобилях. Кроме того, Кубань – житница страны. Мы производим экологически чистую продукцию и такой она должна оставаться. Поэтому говорим о необходимости постепенного перехода на метан в качестве топлива», — рассказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что с 2020 года направили более 350 млн рублей на компенсацию затрат по переводу транспорта на газ. Кроме того, за последние 2 года закупили для курортных городов 240 новых автобусов на метане.

«Сегодня видим необходимость в расширении сети газозаправочных станций. Сейчас их 37 и в основном они расположены вдоль федеральных трасс», – уточнил Кондратьев.

Губернатор привел в пример Новороссийск: ближайшая газовая заправка находится за 18 км от города. Аналогичная ситуация в Анапе, Геленджике и Туапсинском районе.

Сергей Комиссаров сообщил, что в ближайших планах компании строительство двух метановых заправок в Центральном районе Сочи и в Кореновске на трассе М-4 «Дон». Также прорабатываются локации для строительства станций в Геленджике, Краснодаре, Славянске-на-Кубани и в Темрюкском районе.

«Мы вместе с вами заинтересованы в том, чтобы сохранить экологичность региона. Так, в 2023 году благодаря заправке метаном на Кубани в атмосферу не попали более 140 тыс. тонн парниковых газов СО2 эквивалента. Такой объем выбросов компенсируют 39 тыс. га леса, а это примерно площадь Краснодара. Если будем постепенно увеличивать долю транспорта на газомоторном топливе, воздух станет чище. Соответственно, необходима и обеспечивающая инфраструктура. В 2023 году запустили две газомоторные станции в Сочи», — цитирует Комиссарова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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