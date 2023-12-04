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Кондратьев: зону отдыха благоустроят в хуторе Новоукраинском Крымского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-zonu-otdyha-blagoustroyat-v-hutore-novoukrainskom-krymskogo-rajona
Кондратьев: зону отдыха благоустроят в хуторе Новоукраинском Крымского района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жительница хутора Новоукраинского 4 декабря с помощью чат-бота обратилась на «Прямую линию» к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву и сообщила о том, что в хуторе нет зоны отдыха.

Женщина задала вопрос о том, можно ли в хуторе построить парк с прогулочной зоной.

Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил о том, что проектно-сметная документация благоустройства зоны отдыха подготовлена. Сейчас документы проходят повторную экспертизу.

Вениамин Кондратьев поручил представить проект до 1 марта следующего года.

«При поддержке депутатского корпуса мы внесем корректировки в бюджет края, найдем средства на эти цели, и жители получат благоустроенную территорию», — сказал глава региона.

В хуторе Новоукраинском живут около 4 тысяч человек. В населенном пункте около социально-культурного центра обустроили детскую площадку. Спортивная площадка есть на территории школы № 44.

В этом году на Кубани благоустроят 142 зеленые зоны. На благоустройство выделили более 3,5 млрд рублей, из которых около 1,3 млрд рублей — из бюджета края. В 2024 году в регионе обновят 65 общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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