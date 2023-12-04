Новую систему уличных водоотводов построят в Славянске-на Кубани

К губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву 4 декабря на «Прямую линию» обратились жители Славянска-на-Кубани.

По словам местных жителей, их участки подтапливает во время дождей. Люди попросили сделать ливнеотвод в границах улиц Юных Коммунаров, Выгонной, Ленина и Пролетарской.

«Власть должна организовать создание таких каналов водоотведения. Необходим проект, чтобы правильно решить проблему водоотвода с данных улиц», — сказал губернатор.

Глава Славянского района Роман Синяговский рассказал, что муниципалитет находится в плавневой зоне. В случае ЧС система водоотведения не справляется. В районе уже разрабатывают проект строительства. Чтобы завершить работы потребуется месяц.

Вениамин Кондратьев поручил до 1 марта предоставить ему прошедший экспертизу проект строительства системы водоотведения в этом микрорайоне.

Житель одного села Мысхако рассказал о том, что его дом на улице Изумрудной пострадал во время непогоды — ураганом был разрушен дымоход и повреждена крыша. Вениамин Кондратьев поручил главе Новороссийска помочь в решение этого вопроса.

В Краснодарском крае на матпомощь пострадавшим из-за непогоды жителям выделили 38 млн рублей. По 10 тыс. рублей выплатят людям, живущим в зоне ЧС. При частичной утрате имущества выплатят по 50 тыс. рублей, при полной утрате имущества — по 100 тыс. рублей.

Всего в регионе в результате стихии подтопило 438 придворовых территорий, из них вода заходила в 276 домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.