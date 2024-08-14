Кондратьев: жителям и гостям Кубани необходима надежная подача электричества 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 августа встретился с руководителем «Россети Кубань» Борисом Эбзеевым. Они обсудили детали создания программы развития энергетики в регионе.

По словам Кондратьева, в этом году Краснодарский край побьет новый рекорд — примет около 19 млн отдыхающих. При этом, в разгар курортного сезона наблюдают пиковое потребление электроэнергии.

«Наши гости и жители нуждаются в комфортных условиях, невозможных без надежной подачи электричества. Инфраструктурные ограничения являются важным препятствием и для бизнеса», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что необходимо приложить совместные усилия, чтобы экономика Кубани динамично развивалась и дальше. В начале года был разговор о создании программы развития энергетики Краснодарского края. Кондратьев призвал приступить к ее реализации как можно скорее.

Эбзеев сообщил, что за последние полгода в регионе провели работы по разработке сбалансированной программы развития электроэнергетики. Она рассчитана до 2029 года.

Планируют реконструировать 16 питающих центров, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение в 11 муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани третий энергоблок ТЭС «Ударная» планируют запустить в августе.