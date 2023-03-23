Кондратьев: жители Кубани по собственной инициативе открыли уже три «солдатских привала»

В населенных пунктах, через которые проходит путь к местам боевых действий, размещают палатки с горячим питанием для бойцов. Первый «солдатский привал» открыли на подъезде к Крымскому мосту.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 марта сообщил, что в регионе установили уже три таких пункта.

«Жители края по собственной инициативе открыли уже три «солдатских привала» в населенных пунктах, через которые пролегает дорога на фронт и домой для наших военнослужащих. Там в армейских палатках организовано горячее питание, созданы условия для отдыха, можно зарядить телефоны и связаться с родными. На память бойцы оставляют свои шевроны. Благодарен нашим жителям за их неравнодушие. Сейчас как никогда ощущается, что мы сильны своим единством. И только вместе нам по плечу преодолеть любые сложности», — написал Кондратьев в Telegram.

Вице-губернатор Александр Власов рассказал, что первый «солдатский привал» организовал местный житель. По его словам, в этом пункте питание и помощь ежедневно получают около 300 человек.

«К волонтерской акции активно подключилось Темрюкское районное общество. Казаки занимаются организационными вопросами, помогают с продовольствием. Также отвозят в зону СВО собранную гуманитарную помощь, передают бойцам посылки от родных. Такая поддержка важна и для поднятия морального духа», — сказал Власов.

Акцию поддержали волонтеры. Атаман Темрюкского районного общества Виталий Хандошка рассказал, что казаки установили большую палатку-пищеблок и два специально оснащенных вагончика. В них перед дорогой могут помолиться отдельно христиане и мусульмане.

«Все казаки нашего РКО задействованы в помощи участникам СВО. Они идут добровольцами, оказывают поддержку семьям мобилизованных, собирают и отвозят гуманитарные грузы. Деньгами и продуктами пункту помогают и жители Краснодарского края. Поддержка идет также из Ростовской и Волгоградской областей. Проезжающих бойцов круглосуточно кормим горячими обедами, передаем с собой балаклавы, перчатки, медикаменты, продукты», — сказал Хандошка.

В палатке установили газовые плитки, холодильники и морозильные камеры. С помощью местной администрации организовали вывоз мусора, подвоз воды и стабильное электроснабжение. Кроме того, рядом установили арт-объект — большую букву Z.

Сегодня «солдатские привалы» действуют в поселке Светлый Путь Темрюкского района и станице Варениковской Крымского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крымском районе открыли пункт поддержки мобилизованных и добровольцев «Солдатский привал».