Кондратьев: завершен первый этап строительства обновленного Троицкого водопровода

В крае отчитались о завершении первого этапа строительства водопровода — участок от станицы Неберджаевской до насосной станции в районе Неберджаевского водохранилища.

Строительство Троицкого группового водопровода на Кубани проходит в рамках программы инфраструктурных бюджетных кредитов. В качестве оператора выступила публично-правовая компания «Фонд развития территорий». В ходе первого этапа построили водовод длиной 11 км.

«Бесперебойная работа объектов жилищно-коммунального хозяйства является важнейшим условием улучшения жизни населения страны. В том числе эти работы выполняются за счет средств ИБК. Строительство нового водовода общей протяженностью 31 км в Краснодарском крае повысит качество водоснабжения жителей и гостей Черноморского побережья», — подчеркнул зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

Губернатор Кубани поблагодарил Правительство РФ за помощь в реализации этого важного проекта. Кроме того, глава региона сообщил, что проект включает четыре этапа до 2024 года.

«Сейчас, на первом, специалисты подключили водовод к существующему водопроводу, автоматизировали систему управления и провели пусконаладочные работы. В ходе последующих трех этапов проложат еще 20 км сетей. Это в разы увеличит объем подачи воды в Крымский район и наши курортные города Геленджик и Новороссийск, где проживает порядка 500 тыс. человек», — отметил Кондратьев.

Также при содействии ИБК в регионе строят Таманский и Ейский групповые водопроводы. Проекты хотят сдать к концу 2024 года. Реализация проекта решит проблему дефицита воды для миллиона жителей Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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