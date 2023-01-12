Кондратьев: Западный обход должен расширяться одновременно с созданием трамвайной ветки вдоль него

В ходе «Прямой линии» в эфире телеканала «Кубань 24» губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву жители Краснодара задали вопрос о том, как будет решена проблема с автомобильными пробками на Западном обходе столицы Кубани.

По словам Вениамина Кондратьева, в районе Западного обхода в рамках концессионного соглашения будет проложена новая трамвайная ветка. Это разгрузит ситуацию с транспортом в северной части кубанской столицы. Однако жители Краснодара на личном транспорте также должны иметь возможность беспрепятственно попадать в свои микрорайоны.

«Строительство идет в рамках землепользования, с учетом плотности застройки, с требованиями комплексного подхода. Но все равно строительство в Краснодаре сейчас идет огромное. Поэтому магистрали, дороги должны быть и отвечать тем объемам строительства, которое у нас сегодня уже ведется. И один Западный обход не справится с количеством тех людей, которые будут жить не только в микрорайоне «Южане», но и в целом в районе Западного обхода», — сказал глава региона.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что весь транзитный транспорт будет идти по Дальнему Западному обходу. Создан математический расчет пропускной способности с учетом ведущегося строительства жилья.

Вениамин Кондратьев отметил, что надо сделать все для того, чтобы краснодарцы на своем легковом транспорте ехали, а не стояли в пробках, и выразил надежду на то, что специалисты в своих расчетах не ошиблись. Этот вопрос губернатор взял под контроль и намерен потребовать отчета в ближайшее время после «Прямой линии».

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44;

с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram;

на портале «Госуслуги» по ссылке.

Трансляция «Прямой линии» проходит на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24», в Youtube.