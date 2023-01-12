Вениамин Кондратьев: Яблоновский мост в этом году будет сдан

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал 12 января во время «Прямой линии» в эфире телеканала «Кубань 24».

Глава региона сказал об этом, отвечая на вопрос о решении проблемы дорожных пробок в Краснодаре.

«В этом году Яблоновский мост будет сдан. И, естественно, он отчасти возьмет на себя тот поток, который идет по Тургеневскому мосту. И это естественный процесс», — сказал Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что мосты являются важной составляющей дорожной инфраструктуры Краснодарского края.

Новый Яблоновский мост начали строить три года назад по соседству с существующим. Старый мост построили в 1954 году. В последние годы он не справлялся с мощным потоком автомобилей и требовал капитального ремонта. Движение грузовых машин и автобусов по нему было запрещено с мая 2019 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Яблоновский мост может быть сдан в эксплуатацию раньше срока. Работы на объекте, который связал кубанскую столицу с соседним регионом, ведутся ускоренными темпами. Строители приступили к монтажу арок — они и будут держать путепровод. Строителям предстоит выполнить еще ряд работ, особое внимание уделяют подключению коммуникаций.