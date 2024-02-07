Кондратьев: закончили строительство еще двух этапов Ейского водовода

Очередные 19 км сети уже получили разрешения на ввод в эксплуатацию. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 7 февраля.

На участке провели монтаж линейной части водопровода, железобетонных камер и колодцев, прошли работы по автоматизации, электроснабжению и электрохимзащите. После этого восстановили плодородный слой почвы. Участок водовода уже подключили к действующей сети.

По словам главы региона, реконструкция водовода повысит качество и надежность водоснабжения жителей четырех районов Кубани — Ейского, Кущевского, Щербиновского и Староминского.

«Он заменит магистраль, построенную более 40 лет назад. Параллельно сейчас в строительстве — еще 67,4 км сети», — добавил губернатор.

Строительство первого этапа длиной 10,8 км закончили в июле 2022 года. Ейский, Таманский и Троицкий групповые водоводы на Кубани строят с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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