Кондратьев: задача обеспечить безопасность жителей и отдыхающих — для нас в приоритете

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 июня провел заседание оперативного штаба, созданного по поручению Президента России, в котором приняли участие представители правоохранительных органов и профильных ведомств.

Глава региона поблагодарил присутствующих за работу в минувшие выходные и отметил, что в крае было сделано все, чтобы сохранить ситуацию спокойной.

«В регионе продолжается летний сезон — сейчас на наших курортах около 1 млн гостей. Задача обеспечить безопасность жителей и отдыхающих — для нас в приоритете, каждый из них должен чувствовать себя под надежной защитой», — подчеркнул губернатор.

На заседании обсудили разработку интеллектуальной системы видеонаблюдения с распознаванием лиц, как уже работающий в Анапе комплекс «Купол». Вениамин Кондратьев подчеркнул, что система должна работать по единому стандарту для всего региона и быть под контролем властей и правоохранительных органов.

Опыт работы системы видеонаблюдения в Анапе изучат, создание системы видеоанализа завершат до конца года. В Краснодаре планируют установить 80 умных камер. После этого программный комплекс будут вводить в три этапа: в прибрежной зоне, в муниципалитетах с наибольшей численностью населения и во всех остальных городах и районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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