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Более 800 камер видеонаблюдения в 2023 году запланировали установить в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-800-kamer-videonablyudeniya-v-2023-godu-zaplanirovali-ustanovit-v-sochi
Более 800 камер видеонаблюдения в 2023 году запланировали установить в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом сообщила первый заместитель мэра Сочи Светлана Калинина в своем Telegram-канале.

Модернизацию сетей видеонаблюдения обсудили на совещании, под председательством главы города-курорта Алексея Копайгородского.

Сейчас в рамках системы «Безопасный город» в городе установлено более 2 тыс. 520 камер. Пляжи, спортивные и детские площадки, фонтанные комплексы остят еще 450 комплектами видеонаблюдения. Правоохранительные органы и другие силовые структуры имеют доступ ко всем видеоресурсам.

Еще в марте в Сочи запустили аппаратно-программный комплекс «Купол», которые работает через искусственный интеллект. В комплекс включены 250 камер. Особый фокус «Купола» нацелен на массовые скопления людей.

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