Кондратьев: за пять лет на Кубани капремонт выполнили в 3,8 тыс. многоэтажках

За это время на капитальный ремонт многоквартирных домов в регионе из Фонда выделили более 12 млрд рублей, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«За последние пять лет на Кубани обновили более 3,8 тыс. многоквартирных домов. В них меняли лифты и инженерные системы, ремонтировали крыши, фасады и подвалы», — сообщил Кондратьев.

Он добавил, что сейчас на Кубани уже отремонтировали 112 многоэтажек из плана на текущий год. Активные работы продолжаются в 149 домах. Всего в плане на 2023 год в регионе капремонт 1 тыс. 28 многоквартирных домов. В них проведут около 1,7 тыс. видов.

В прошлом году на Кубани капремонт выполнили в 673 многоэтажках. Рабочие отремонтировали более 120 фасадов, 439 крыш, а также заменили 159 лифтов. Благодаря этому удалось улучшить условия проживания для более 70 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае в прошлом году в 12 муниципалитетах начали капремонт многоэтажек по плану 2023 года. Среди них Горячий Ключ, Северский, Курганинский, Павловский, Тихорецкий и Калининский районы.