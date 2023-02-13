Кондратьев: за пять лет на Кубани капремонт выполнили в 3,8 тыс. многоэтажках
За это время на капитальный ремонт многоквартирных домов в регионе из Фонда выделили более 12 млрд рублей, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«За последние пять лет на Кубани обновили более 3,8 тыс. многоквартирных домов. В них меняли лифты и инженерные системы, ремонтировали крыши, фасады и подвалы», — сообщил Кондратьев.
Он добавил, что сейчас на Кубани уже отремонтировали 112 многоэтажек из плана на текущий год. Активные работы продолжаются в 149 домах. Всего в плане на 2023 год в регионе капремонт 1 тыс. 28 многоквартирных домов. В них проведут около 1,7 тыс. видов.
В прошлом году на Кубани капремонт выполнили в 673 многоэтажках. Рабочие отремонтировали более 120 фасадов, 439 крыш, а также заменили 159 лифтов. Благодаря этому удалось улучшить условия проживания для более 70 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодарском крае в прошлом году в 12 муниципалитетах начали капремонт многоэтажек по плану 2023 года. Среди них Горячий Ключ, Северский, Курганинский, Павловский, Тихорецкий и Калининский районы.
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- СМИ: Галицкий лично предлагал Слуцкому возглавить ФК «Краснодар», но тренер отказался
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
- Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М