Кондратьев: за первое полугодие оборот розничной торговли на Кубани превысил 1 трлн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 августа встретился с представителями торговых сетевых компаний.

На совещании обсудили вопросы продвижения товаров, произведенных на Кубани.

По словам главы региона, за последние 5 лет доля кубанских продуктов, например, молока, фруктов и овощей, а также хлебобулочных изделий в сетевых магазинах достигла 80%. Также он призвал расширять ассортимент и в других категориях. Так, на Кубани большой рынок сбыта — практически 6 млн жителей и свыше 17 млн отдыхающих каждый год.

«В крае огромный рынок сбыта — почти 6 млн жителей и более 17 млн отдыхающих ежегодно. У нас есть возможности полностью закрыть потребности по основным видам продовольствия. Только за первое полугодие оборот розничной торговли в регионе увеличился на 5,5 % и превысил 1 триллион рублей. Треть от этого объема приходится на сетевые компании. Продукция, произведенная на Кубани — конкурентоспособна и такой должна оставаться», — подчеркнул Кондратьев.

Кроме того, губернатор отметил, что кубанским производителям часто приходится конкурировать за место в магазинах с дешевым некачественным импортом, в частности, виноделам. Он также добавил, что вино следует и дальше поддерживать и продвигать на рынке, так как оно стало визитной карточкой региона.

«Наша задача — обеспечить баланс. Импорт не должен вытеснять качественные кубанские товары. Неискушенный покупатель может не заметить разницы между вином и «напитком», маслом и спредом. Обращает внимание только на цену. Нельзя вводить людей в заблуждение. По крайней мере, необходимо размещать эти товары на разных стеллажах. Должна быть честная конкуренция», — подчеркнул глава Кубани.

Благодаря совместным усилиями с ретейлерами долю местных вин в торговой сети «Магнит» довели до 50%, а в «Пятерочке» и «Табрисе» — до 30%, рассказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный. Он добавил, что торговые сети и производители заинтересованы в присутствии на полках кубанской продукции.

«Наладить взаимодействие помогают закупочные сессии. С 2020 года провели 9 сессий с участием более 300 краевых товаропроизводителей. Порядка 20% из них заключили контракты на поставку. Осенью в рамках «Кубанской ярмарки» впервые в таком масштабе проведем закупочный форум с участием пяти федеральных торговых сетей и 300 краевых товаропроизводителей», — рассказал Куринный.

В этом году товарооборот в сегменте винной продукции на Кубани вырос на 23%, сообщил директор Южного округа розничной сети «Магнит» АО «Тандер» Сергей Андреев.

«Есть стабильный спрос. В магазинах представлены 13 местных производителей вина, еще с 4 ведем переговоры. У нас существует программа работы с фермерами. Готовы к диалогу с теми, кто предоставит продукцию хорошего качества и упаковки. Покупатель голосует рублем за эту продукцию», — цитирует Андреева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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