Кондратьев: за лето фермеры Кубани продали на придорожных ярмарках около 3 тыс. тонн продуктов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об итогах работы придорожных ярмарок в курортный сезон рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, летом работало около трасс работали 239 площадок. Придорожные ярмарки стали визитной карточкой региона. Больше всего ярмарок работало в Темрюкском районе. При этом на 50 ярмарках продавали прохладительные напитки, на 23 — установили терминалы безналичной оплаты.

«Благодаря им жители и гости региона могли приобрести свежую и экологически чистую продукцию. В этом курортном сезоне наши фермеры реализовали около 3 тыс. т овощей, фруктов и другой сельхозпродукции», — сообщил губернатор.

Торговые конструкции продолжают оформлять в едином стиле. В соответствии с разработанной в 2020 году эко-концепцией продолжают устанавливать беседки и места для хранения продукции. В этом сезоне переоборудовали на 20% больше ярмарок, чем в прошлом году. Всего оформлено 90% торговых площадок.

Вениамин Кондратьев добавил, что на Кубани снова начнут работать ярмарки «выходного дня». Они пользуются популярностью у жителей. На них всегда можно купить молочную продукцию, колбасные и кондитерские изделия, соленья, овощи, яйца, муку, крупы, сахар. Продуктами торгуют производители, поэтому цены там ниже, чем в розничных магазинах.

«Они позволяют посетителям приобретать свежие продукты по доступной цене напрямую у местных производителей. Более того, фермеры могут на льготных условиях продавать свою продукцию. Места товаропроизводителям предоставляют бесплатно. Такая поддержка очень важна, особенно в условиях экономических санкций», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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