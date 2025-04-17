Кондратьев: за 6 лет в села Кубани привлекли более 2,3 тыс. медработников

В медучреждения сел Краснодарского края благодаря профильному нацпроекту привлекли 1 тыс. 529 врачей и 827 работников со средним медицинским образованием. Об этом журналистам рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что найти кадры в поликлиники и больницы сел, хуторов и станиц региона удалось благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В рамках программ врачи и средние специалисты получили единовременные выплаты — до 1,5 млн и до 750 рублей соответственно.

Кондратьев отметил, что с 2025 года решение кадрового вопроса в сфере здравоохранения продолжают уже в рамках региональной программы «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Немаловажная задача — привлекать в наши больницы и поликлиники новые квалифицированные кадры. Для этого увеличиваем число мест в профильных учебных заведениях и целевой прием студентов в Кубанский медицинский университет. За счет краевого бюджета открыли два филиала профильных колледжей — в Тимашевске и Курганинске. В сентябре на базе лицея в станице Динской заработает новый филиал Краснодарского краевого базового медицинского колледжа», — сообщил губернатор.

Также глава региона рассказал, как еще на Кубани поддерживают медиков. Так, например:

в рамках краевой программы «Медицинские кадры» для специалистов приобретают служебное жилье. В этом году планируют закупить 58 квартир;

на краевом уровне медработники в качестве первоначального взноса при покупке жилья в ипотеку могут получить 1 млн рублей, на муниципальном — 1,5 млн;

с мая 2025 года устроившиеся работать в медучреждения Геленджика врачи получат выплату — 1 млн рублей;

в Павловском районе медикам предоставляют единовременное пособие — 200 тыс. рублей;

в Славянском районе — выплачивают частичную компенсацию за аренду жилья, и в зависимости от размера семьи она может составить до 20 тыс. рублей.

Студентам профильных вузов и ссузов Кореновского района выплачивают стипендии в размере 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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