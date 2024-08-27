Кондратьев: за 6 лет на Кубани восстановили 2 тыс. га лесов по нацпроекту

На Кубани ежегодно проводят работу по восстановлению лесного массива после вырубки и пожаров. Работы проводят по линии национального проекта «Экология» в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» уже 6 лет.

Так, за это время по нацпроекту на высадку новых деревьев направили более 23,3 млн рублей, из них 1,8 млн — в этом году. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кроме того, в 2024 году за счет арендаторов участков восстановят 144 га лесного массива. Основной объем работ проведут уже осенью.

«Ежегодно высаживаем не менее 100% от площади вырубленных и погибших деревьев. Так, за последние 6 лет восстановили более 2 тыс. га. В прошлом году восстанавливали леса в Апшеронском, Отрадненском, Гулькевичском, Ейском, Кавказском и Крымском районах», — рассказал Кондратьев.

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На выделенные средства в регионе высаживают дубы, тополя и другие характерные для местного ландшафта деревья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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