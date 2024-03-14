Кондратьев: за 5 лет на Кубани производство товарной рыбы выросло на 20%

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о развитии рыбохозяйственного комплекса региона.

По словам главы Кубани, на поддержку отрасли в этом году из краевой казны направили 65 млн рублей, что на 30 млн больше, чем в прошлом. Это обеспечит ее дальнейшее развитие и рост объемов производства.

«Эти средства можно направить на производство молоди рыб, товарной рыбы и продукции из нее, закупку оборудования. Поддержка позволит укрепить позиции рыбохозяйственного комплекса края, который уже показывает неплохую динамику. За последние 5 лет выращивание товарной рыбы увеличили на 20% — до 26,2 тыс. т», — отметил губернатор.

По производству товарной рыбы на Краснодарский край приходится 6% от общероссийских объемов и почти 30% от ЮФО. Вениамин Кондратьев добавил, что для дальнейшего развития отрасли важно развивать производство продуктов собственной переработки с высокой добавленной стоимостью. Власти региона готовы поддерживать предприятия в этом вопросе.

Также за прошлый год в регионе увеличился объем производства рыбной продукции. Доля глубокой переработки достигла 15 тыс. т с темпом роста в 118%. Этого удалось достичь благодаря господдержке на приобретение современного оборудования в хозяйства.

Кроме того, на Кубани есть огромный потенциал для выращивания ценных видов рыб в акватории Черного моря. Например, в Сочи реализуют инвестиционный проект по разведению крупной форели в садках, который за 3 года позволил увеличить объем производства почти на 160% — до 2,9 тыс. т.

В регионе более 450 предприятий занимаются выращиванием товарной рыбы. Среди лидеров в этой отрасли — Тимашевский, Динской, Павловский, Кореновский и Славянский районы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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