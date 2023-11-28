Часть затрат компенсируют рыболовным хозяйствам юга России

С предложением компенсировать часть затрат рыболовным и рыбоводным хозяйствам, работающим в акватории Черного и Азовского морей, выступил Минсельхоз РФ.

Соответствующий проект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве отметили, что большинство компаний из Краснодарского края, Крыма, Севастополя, ДНР, Ростовской, Херсонской и Запорожской областей испытывают серьезные финансовые трудности.

Связаны трудности с ограничением ведения промысла в открытых районах Азово-Черноморского бассейна и вынужденным изменением маршрута промысла в сторону удаленных районов, а также трудностями захода и выхода в порты. Все это приводит к нарушению условий контрактов на отгрузку рыбной продукции, от чего появляются пени и неустойки.

В результате в 2022 году объем добычи водных ресурсов в Азовском и Черном морях по сравнению с 2021 годом уменьшился на 35%, объем марикультуры при этом снизился на 90%. В этом году показатели продолжают снижаться.

«В условиях вынужденного простоя, кроме недополученной прибыли, рыбохозяйственные компании столкнулись с непредвиденными расходами — штрафы и неустойки по кредитным договорам и договорам поставок, увеличение затрат на приобретение судового топлива», — отметили в Минсельхозе РФ.

Правительство предлагает компенсировать часть понесенных на операционные расходы затрат, чтобы сохранить среднесписочную численность работников предприятий. Компенсацию предлагают выплачивать на оплату труда сотрудников, которые занимаются рыбоводством и рыболовством и расходы на их социальные отчисления.

Ежегодно на выплату таких компенсаций в 2024–2026 годах из федерального бюджета потребуется 327 млн рублей. Деньги планируют выделять по заявкам правительств регионов, которые самостоятельно будут распределять средства между определенными предприятиями.

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