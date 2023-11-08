Форелевое хозяйство в Сочи после модернизации вдвое увеличит объемы производства

Глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, как проходит модернизация форелевого хозяйства в Адлере.

Племенной завод здесь открыли в 60-х годах прошлого века. По словам Копайгородского, сейчас это также крупный экологический и исследовательский центр — рыбопосадочный материал из Сочи идет в 30 регионов России.

«После завершения строительства новых цехов и обновления оборудования племзавод — с 40 тыс. т в год — будет готов обеспечить до 70% потребностей всей рыбоводческой отрасли страны», — подчеркнул мэр.

Осенью этого года на заводе запатентовали новую породу форели — уже третью по счету для сочинских селекционеров. Для сохранения экологического разнообразия региона и восстановления популяции краснокнижного черноморского лосося ежегодно в местные реки выпускают десятки тысяч мальков, сообщил глава города.

«Форелевое хозяйство — одна из визитных карточек Сочи. Оно не только поставляет продукцию в санаторно-курортные предприятия, но также является интересным объектом для тысяч туристов. И мы всегда будем поддерживать инициативы, служащие целям развития импортозамещения и укрепления продовольственной безопасности города, края и всей страны», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.

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