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Кондратьев: за 5 лет число туристов в Мостовском районе увеличилось в четыре раза

Экономика
16.08.2022 17:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-za-5-let-chislo-turistov-v-mostovskom-rajone-uvelichilos-v-chetyre-raza
Кондратьев: за 5 лет число туристов в Мостовском районе увеличилось в четыре раза
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 16 августа на встрече с жителями Мостовского района.

По словам главы региона, муниципалитет развивает свой туристический потенциал. В районе работают 53 объекта санаторно-курортного и туристического комплекса. За 5 лет число туристов, каждый год посещающих муниципалитет, увеличилось в четыре раза — с 80 тыс. до 330 тыс. человек.

«С увеличением этой цифры должны расти и отчисления в бюджет от санаторно-курортной отрасли, и количество новых рабочих мест, чтобы жители видели реальные улучшения», — отметил губернатор.

Вице-губернатор Александр Руппель сообщил о том, что за последние 5 лет в Мостовском районе успешно реализовали 8 инвестпроектов в сфере туризма на общую сумму более 280 млн рублей.

«В активной стадии реализации находятся еще 3 проекта общей стоимостью более 15,2 млрд рублей — это бальнеологический курорт, глэмпинг и база отдыха», — добавил замглавы региона.

Глава района Сергей Ласунов отметил, что благодаря развитию санаторно-курортного комплекса отрасль розничной торговли вышла на второе место и занимает 33,2%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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