Кондратьев: ямочный ремонт в муниципалитетах края необходимо завершить до 1 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 февраля провел расширенное пленарное совещание. В ходе мероприятия обсудили состояние дорог на Кубани.

Глава региона сообщил, что в текущем году в дорожном фонде Кубани на строительство и ремонт дорог предусмотрели свыше 50 млрд рублей.

«В 2024 году продолжим строить и ремонтировать трассы, обходы, мосты, региональные и муниципальные дороги. В дорожном фонде Краснодарского края предусмотрели на это более 50 млрд рублей. Дороги — гордость нашего региона. Туристы восхищаются их качеством», — сказал Кондратьев.

Он также подчеркнул, что необходимо приводить в порядок не только скоростные магистрали, но и улично-дорожную сеть городов и районов.

«Зимой было много дождей, жители пишут, что состояние дорог ухудшилось, образовались ямы. Как только позволит погода, необходимо начать ремонт и закончить его до 1 мая», — сказал губернатор.

Он поручил министру транспорта и дорожного хозяйства края Алексею Переверзеву держать вопрос под контролем.

Переверзев сообщил, что специалисты фиксируют все проблемные участки. Ремонт начнут при наступлении плюсовой температуры.

Вице-губернатор Андрей Прошунин сообщил, что в текущем году планируют отремонтировать участки региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью 210 км. Помимо этого по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проведут работы на 139 объектах общей протяженностью 271 км.

«Приведем в нормативное состояние 20 участков автодорог регионального значения, а также 13 искусственных сооружений и 119 объектов местного значения в Краснодарской, Сочинской, Новороссийской и Армавирской агломерациях. Работы уже начались», — сказал Прошунин.

Также глава Кубани поручил сократить сроки строительства Восточного коридора в Краснодаре.

За прошлый год на Кубани отремонтировали почти 730 км региональных и местных дорог. Выполнили капремонт более 600 км региональных трасс, построили и реконструировали 13 объектов, в числе которых новый Яблоновский мост. Также обновили более 15 км местных дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2024 году по нацпроекту отремонтируют более 58 км дорог в Краснодаре.