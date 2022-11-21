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Кондратьев: выставка «ЮГАГРО» объединит 600 компаний из 12 стран

Экономика
21.11.2022 08:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vystavka-yugagro-obedinit-600-kompanij-iz-12-stran
Кондратьев: выставка «ЮГАГРО» объединит 600 компаний из 12 стран
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 ноября рассказал о международной выставке сельскохозяйственной техники, которая пройдет в Краснодаре с 22 по 25 ноября.

Глава региона отметил, что «ЮГАГРО» сейчас является крупнейшей международной сельскохозяйственной выставкой в России. В выставке в этом году будут участвовать 600 компаний из 12 стран мира. Экспозиция займет 4 павильона по секторам: техника и запчасти, оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции, для полива и теплиц, агрохимическая продукция, посадочные материалы и семена.

«Специалистов привлекает формат, когда на одной площадке представлено все необходимое для сельского хозяйства — от крупной техники до удобрений. Более 200 компаний продемонстрируют комбайны, машины для обработки почвы, из них 35 – краевые машиностроительные предприятия. Для производителей это возможность найти новых партнеров, заключить контракты, расширить рынок сбыта», — отметил губернатор Кубани.

Также Вениамин Кондратьев рассказал о том, что в регионе более 70 компаний работают в отрасли сельскохозяйственного и пищевого машиностроения. Они выпускают продукцию, которая пользуется большой популярностью и востребована на рынке. Глава региона рассказал и о мерах поддержки для производителей — это финансирование программ и выставочные мероприятия.

«Программу «Машиностроение» увеличили в 2 раза — до 160 млн рублей, в следующем году доведем до 280 млн рублей. Фонд развития промышленности края предоставляет льготные займы предприятиям машиностроения «Импортозамещение» со ставкой 0,1% годовых», — отметил Вениамин Кондратьев.

В 2021 году в выставке причиняли участие руководители и специалисты предприятий АПК, фермерских хозяйств, дистрибьюторы из 73 регионов. Форум посетили более 14 тыс. специалистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре с 22 по 25 ноября пройдет международная выставка «ЮГАГРО 2022».

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