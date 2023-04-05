Кондратьев высказался против бесконтрольной вырубки лесов в Краснодарском крае

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил 5 апреля во время посещения международной выставки UMIDS-2023, которая проходит в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград-Юг».

Во время общения с кубанскими предпринимателями Кондратьев встретился с представителями деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Они попросили губернатора рассмотреть возможное выделение дополнительных участков в регионе для лесозаготовки. По их словам, такая мера позволила бы увеличить производство их продукции.

«Краснодарский край – не тот регион, где можно бесконтрольно рубить лес, потому что он необходим нам, как курорту. Согласен, что древесина – восполняемый ресурс, но на этот процесс нужно время», — сказал Кондратьев.

Глава региона добавил, что древесину на Кубань разумнее привозить из других регионов России, где много леса. Он отметил важность соблюдения здорового баланса между природными возможностями и интересами предпринимателей.

Кондратьев подчеркнул, что мебельные предприятия региона увеличивают объемы производства и расширяют ассортимент товаров. Это дает уверенность в развитии не только промышленной отрасли, но и всей экономики края.

«Рынок не терпит пустоты, его занимает кубанский производитель», — отметил губернатор.

Выставка UMIDS-2023 будет идти до 8 апреля. В ней принимают участие 380 компаний деревообрабатывающей и мебельной индустрии, в том числе 25 из за рубежа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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