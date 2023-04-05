Кондратьев посетил открытие 25-й юбилейной международной выставки UMIDS-2023

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко поприветствовали участников и гостей форума мебельной и деревообрабатывающей отраслей, который проходит с 5 по 8 апреля в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» в Краснодаре.

Вениамин Кондратьев отметил, что в 2022 году из-за санкций у производителей были опасения и вопросы по поводу логистических цепочек: где брать фурнитуру и комплектующие.

«Но нашему бизнесу никакие вызовы и санкции не страшны. И сегодня мы видим результат — выставка увеличилась на треть, а компании региона укрепили свои позиции. На 17% вырос объем отгрузки продукции в мебельной отрасли. Более 400 предприятий выпускают качественную мебель для комфорта наших домов, офисов, гостиниц, школ и детских садов», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев также отметил, что кубанские компании заняли нишу, которая освободилась после ухода из России крупных иностранных производителей. Также губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняются все меры поддержки для бизнеса. В прошлом году на развитие предприятий отрасли из бюджета края направили более 210 млн рублей — субсидий и льготных займов регионального Фонда развития промышленности.

Юрий Бурлачко отметил высокий уровень развития промышленной отрасли в регионе. Индекс промышленного производства в регионе на 1,4% превышает средний показатель по России и в прошлом году составил 100,8%.

«На малых и средних предприятиях отрасли трудятся более 6,5 тыс. человек. Многое делаем для поддержки — по инициативе губернатора внесли изменения в Градостроительный кодекс. Они касаются запрета перевода территорий промпредприятий в другие категории», — добавил Юрий Бурлачко.

Международная выставка мебели, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства проводится в Краснодаре с 1997 года. В этом году в ней участвуют около 400 компаний, в том числе 75 кубанских производителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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