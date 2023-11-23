Кондратьев выразил соболезнования в связи со смертью военкора Бориса Максудова

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил телеграмму родным и близким журналиста, корреспондента «Россия 24».

«Борис посвятил себя ответственной и сложной профессии. Жители региона знают и помнят его по ярким репортажам и острым сюжетам во время работы на краевом телевидении. Смелость суждений, открытость, стремление быть в центре происходящего, вдумчивый подход к любым темам стали его неизменным, узнаваемым стилем. С первых дней специальной военной операции Борис Бахтиярович рассказывал о подвигах наших военнослужащих, доносил правду о событиях в Донбассе и в Новороссии многомиллионной аудитории», — говорится в телеграмме.

Кондратьев добавил, что память о талантливом человеке, стоящим за правое дело, останется в сердцах зрителей, коллег и друзей.

«Для всех нас он всегда будет примером подлинного профессионального мужества, преданности долгу и интересам Отечества», — заключил губернатор.

Свои соболезнования также выразила вице-губернатор края Анна Минькова, которая раньше работала с Максудовым.

«В зоне СВО погиб наш коллега Борис Максудов. Мы вместе работали на региональном телевидении. Он был очень талантливым журналистом, открытым и позитивным человеком. Быстро рос в профессии и очень скоро стал корреспондентом федерального канала. Его сюжеты были узнаваемы. Для родных трагичная гибель Бориса — невосполнимая утрата. Скорбим вместе с ними», — написала Минькова в Telegram.

Борис Максудов работал в зоне спецоперации с февраля 2022 года. У него осталась несовершеннолетняя дочь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вооруженные силы Украины 22 ноября нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов. Военкор Борис Максудов погиб в результате ранения при атаке беспилотника.