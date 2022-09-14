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Кондратьев выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина

Общество
14.09.2022 14:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-vladimira-sungorkina
Кондратьев выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет.

Вениамин Кондратьев направил телеграмму с соболезнованиями, в которой подчеркнул, что Владимир Сунгоркин был выдающимся журналистом, блестящим руководителем, высочайшего уровня профессионалом и мудрым человеком.

«Он воспитал не одно поколение талантливых мастеров слова, которые сегодня трудятся на благо страны. Владимир Николаевич до конца оставался преданным выбранному делу, был полон новых идей и невероятной творческой энергии. Он ушел во время экспедиции, как истинный репортер, собирая материалы для очередной книги. Уверен, задуманные им проекты обязательно воплотят многочисленные последователи и ученики, – говорится в телеграмме.

Глава региона отметил, что в сердцах родных, друзей и всех, кому посчастливилось работать вместе с Владимиром Сунгоркиным, навсегда останется светлая память как о замечательном человеке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заслуженный журналист РФ, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался на 69 году жизни. Причина смерти, по предварительным данным, инсульт, который случился во время сплава по реке. В 1976 году он окончил Дальневосточный государственный университет и устроился корреспондентом в газету «Комсомольская правда». В 1999 году стал ее главным редактором.

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