Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших при обстреле Лисичанска

В Луганской Народной Республике 4 февраля объявили день траура по жертвам обстрела ВСУ по пекарне в Лисичанске, в результате которого погибли 28 мирных жителей, среди них один ребенок.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев направил телеграмму главе ЛНР Леониду Пасечнику, в которой выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле. Глава региона назвал произошедшее трагедией, а обстрел пекарни со стороны ВСУ, который унес жизни десятков мирных людей, бесчеловечным и бессмысленным с военной точки зрения.

«От своих неудач на фронте преступный киевский режим действует против гражданского населения Республики, обстреливает мирные улицы и кварталы. Луганщина мужественно и стойко переносит все тяготы, становится лишь увереннее в своем единстве. Кубань скорбит по жертвам этого террористического акта. Мы разделяем боль потерявших своих близких, желаем выздоровления раненым. Сил вам и терпения в эти непростые дни», — написал Вениамин Кондратьев.

Предположительно, ВСУ обстреляли Лисичанск из реактивной системы залпового огня HIMARS. Спасатели МЧС достали из-под завалов 10 человек, за жизнь которых борются врачи. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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