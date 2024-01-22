Кондратьев выразил соболезнования родным погибших в Донецке после обстрела ВСУ

Украинские военные 21 января нанесли массированный артиллерийский удар по густонаселенному району Текстильщик. В результате обстрела в Донецке погибли 27 мирных жителей и еще 25 пострадали.

Многие госпитализированные находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил телеграмму с соболезнованиями главе ДНР Денису Пушилину.

«От себя лично, от всего Краснодарского края примите искренние соболезнования в связи с гибелью мирных жителей после обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины», — говорится в телеграмме.

Губернатор добавил, что жители Кубани разделяют скорбь людей, потерявших своих близких. Он попросил передать слова поддержки всем родственникам погибших при обстреле рынка в Донецке, а пострадавшим пожелать скорейшего выздоровления.

Кондратьев также выразил готовность оказать властям Донецкой Народной Республики всю необходимую помощь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили об ударах ВСУ по Донецку. Он назвал удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам «чудовищным актом терроризма».