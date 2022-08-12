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Кондратьев выразил соболезнования родным и близким протоиерея Игоря Олжабаева

Общество
12.08.2022 16:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-protoiereya-igorya-olzhabaeva
Кондратьев выразил соболезнования родным и близким протоиерея Игоря Олжабаева
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О смерти настоятеля краснодарского Свято-Казанского храма отца Игоря Олжабаева стало известно 12 августа.

«Тяжелые известия. После продолжительной болезни скончался протоиерей Игорь Олжабаев. Свою жизнь он посвятил церкви. Больше 20 лет служил в краснодарском Свято-Екатерининском соборе. В последнее время отец Игорь был настоятелем в Свято-Казанском храме. Его хорошо знали и любили многие жители края, прихожане», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона подчеркнул, что отец Игорь принимал активное участие в общественной жизни православных жителей Краснодара. Он руководил духовной семинарией и занимался созданием Екатерининского сестричества.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким отца Игоря.

Читайте также: в Краснодаре от амилоидоза скончался протоирей Игорь Олжабаев.

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