Кондратьев выразил соболезнования родным и близким протоиерея Игоря Олжабаева
Общество
12.08.2022 16:56
О смерти настоятеля краснодарского Свято-Казанского храма отца Игоря Олжабаева стало известно 12 августа.
«Тяжелые известия. После продолжительной болезни скончался протоиерей Игорь Олжабаев. Свою жизнь он посвятил церкви. Больше 20 лет служил в краснодарском Свято-Екатерининском соборе. В последнее время отец Игорь был настоятелем в Свято-Казанском храме. Его хорошо знали и любили многие жители края, прихожане», — написал Кондратьев в Telegram.
Глава региона подчеркнул, что отец Игорь принимал активное участие в общественной жизни православных жителей Краснодара. Он руководил духовной семинарией и занимался созданием Екатерининского сестричества.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким отца Игоря.
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