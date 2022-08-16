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Кондратьев выразил соболезнования родным и близким экс-капитана ФК «Кубань» Виталия Фурсы

Общество
16.08.2022 14:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-eks-kapitana-fk-kuban-vitaliya-fursy
Кондратьев выразил соболезнования родным и близким экс-капитана ФК «Кубань» Виталия Фурсы
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ветеран ФК «Кубань» скончался на 77 году жизни. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев направил в адрес семьи Виталия Фурсы телеграмму с соболезнованиями.

«Уход из жизни Виталия Иллиодоровича, легендарного игрока и капитана краснодарской «Кубани», – большая утрата для края, для всех, кто знал, ценил вашего отца, восхищался его уникальным талантом, мастерством и упорством», — говорится в телеграмме Кондратьева.

По словам губернатора, Фурса останется в памяти друзей, коллег и болельщиков ФК «Кубань» как человек с волевым характером, но при этом сдержанный и скромный.

Кондратьев подчеркнул, что Фурса многое сделал для укрепления движения ветеранов спорта в регионе.

Виталий Фурсы играл за ФК «Кубань» с 1971 по 1980 год на позиции полузащитника. Он провел за команду 282 мачта и забил 34 гола.

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