Кондратьев: выпуск школьной одежды в 2024 году вырос на 17% на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, насколько кубанские предприятия способны обеспечить учащихся школьной формой.

Как отметил глава Кубани, в крае более 20 швейных фабрик производят школьную и спортивную форму для ребят, в том числе для учащихся казачьих классов и кадетских корпусов.

«Производства находятся в Краснодаре, Армавире, Славянском и Динском районах. Выпуск одежды в регионе в этом году увеличился на 17%», — отметил Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор добавил, что кубанские предприятия легпрома выпускают школьные платья, юбки, пиджаки и брюки с учетом требований учебных заведений.

«За парты в сентябре сядут почти 790 тыс. учеников. Их сегодня наши предприятия могут полностью обеспечить формой кубанского производства», — заключил Кондратьев.

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