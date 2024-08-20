Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Кондратьев: выпуск школьной одежды в 2024 году вырос на 17% на Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vypusk-shkolnoj-odezhdy-v-2024-godu-vyros-na-17-na-kubani
Кондратьев: выпуск школьной одежды в 2024 году вырос на 17% на Кубани
Фото t.me/kondratyevvi

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, насколько кубанские предприятия способны обеспечить учащихся школьной формой.

Как отметил глава Кубани, в крае более 20 швейных фабрик производят школьную и спортивную форму для ребят, в том числе для учащихся казачьих классов и кадетских корпусов.

«Производства находятся в Краснодаре, Армавире, Славянском и Динском районах. Выпуск одежды в регионе в этом году увеличился на 17%», — отметил Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор добавил, что кубанские предприятия легпрома выпускают школьные платья, юбки, пиджаки и брюки с учетом требований учебных заведений.

«За парты в сентябре сядут почти 790 тыс. учеников. Их сегодня наши предприятия могут полностью обеспечить формой кубанского производства», — заключил Кондратьев.

Читайте также: собрать в школу детей из малоимущих семей помогут в Краснодарском крае. В рамках акции «Соберем ребенка в школу!» адресную помощь окажут детям, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях