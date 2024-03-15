Кондратьев: выборы президента России — важное событие для каждого гражданина

В России 15 марта стартовали выборы президента РФ. В этом году голосование продлится в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.

В Краснодарском крае отдать свой голос избиратели могут на 2 тыс. 829 участках с 8.00 до 20:00, отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Сегодня стартовали выборы Президента Российской Федерации. Это огромное событие для всех гражданин Российской Федерации. Кубань — один из самых больших регионов по числу участвующих в выборах — порядка 4,4 млн человек, и голос каждого очень важен. Именно сейчас, в условиях новых вызовов, нам нужна сильная и независимая страна. Только с сильным лидером мы сможем добиться всех поставленных целей: отстоять суверенитет России, право жить в мире и согласии», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что сейчас россияне выбирают главу государства и свое будущее. Он призвал жителей края прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 15 марта начались выборы президента.