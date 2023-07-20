Кондратьев встретился в жителями незаконно построенных многоэтажек в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев совместно с прокурором края Сергеем Табельским и мэром курорта Алексеем Копайгородским 20 июля провел встречу с жильцами многоквартирных домов в Сочи, возведенных с многочисленными нарушениями.

Глава Кубани отметил, что незаконные многоэтажки — «старая и больная тема» для многих крупных городов Краснодарского края. Встречу с жильцами самостроев в Сочи организовали для поиска путей решения проблемы.

Кондратьев подчеркнул, что необходимо дать правовую оценку ситуации.

«Кто бы ни стоял за недобросовестными застройщиками — с нами невозможно договориться. Будем защищать интересы людей в тех домах, что уже заселены. Если здания отвечают всем мерам безопасности и комфорта, то компромисс найдем. Остальные объекты необходимо сносить, застройщиков привлекать к ответственности», — написал Кондратьев в Telegram.

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