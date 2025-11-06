Кондратьев встретился в Москве с помощником президента Дмитрием Мироновым

Рабочий день губернатора Кубани Вениамина Кондратьева прошел в Москве. Руководитель региона встретился с помощником президента России, председателем Совета при Президенте РФ по делам казачества Дмитрием Мироновым.

Глава края рассказал о результатах работы по развитию казачества в регионе.

Сегодня в состав Кубанского казачьего войска, которое три года подряд признается лучшим в стране, входят более 57 тыс. человек. Казаки совместно с полицией обеспечивают общественный порядок, активно участвуют в сельском хозяйстве — возделывают свыше 32 тыс. га земли. Многие из них с первых дней специальной военной операции защищают интересы России.

Отдельное внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения. На Кубани создана непрерывная система казачьего образования: 75 детских садов, 94 школы и 7 кадетских корпусов. В Союзе казачьей молодежи состоят более 128 тыс. человек.

Дмитрий Миронов поблагодарил руководство региона за поддержку казачьих инициатив, развитие образовательных учреждений и сохранение традиций служения Отечеству. Он подчеркнул, что мощный потенциал Кубанского казачьего войска позволит и дальше достигать высоких результатов во благо России.

